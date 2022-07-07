Подозреваемого в даче взятки хоккеиста «Адмирала» Лукина не заключали под стражу

Сергей Кожевников, адвокат нападающего «Адмирала» Владислава Лукина сообщил, что его клиента не заключали под стражу.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что на Лукина, а также на хоккеистов Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева завели уголовные дела за покупку военных билетов.

«Естественно, расследование накладывает определенный стресс и тому подобное. Думаю, занятия спортом нивелируют негативные последствия. Мы не имеем никаких претензий к органам предварительного следствия — они осуществляют свою работу в рамках ряда уголовных дел.

Отвлекали ли данные обстоятельства Лукина от тренировочного процесса? Думаю, лучше спросить у самого хоккеиста. Органы предварительного следствия не применяли к нему какие-либо ограничения в плане перемещения, не заключали под стражу», — приводит RT слова Кожевникова.

Ранее адвокат рассказал, что у органов следствия были сомнения насчет того, нужно ли было направлять дело Лукина в суд.