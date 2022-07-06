Источник: на действующего и бывших игроков «Салавата Юлаева» завели уголовные дела за покупку военных билетов

На нынешнего и двух бывших игроков «Салавата Юлаева» завели уголовные дела за покупку военных билетов, утверждает Telegram-канал Mash.

«Чтобы откосить от армии, спортсмены обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника взяли в апреле этого года, позже из СИЗО перевели под домашний арест.

Благодаря его показаниям, следователи взялись за остальную преступную схему: хоккеистов, давших взятку, и начальника отделения призыва Константина Воропаева, который получал деньги (от 150 до 200 тысяч), чтобы делать незаконные билеты», — говорится в сообщении.

Под статью попал действующий игрок уфимского клуба Анвар Сулейманов, двое экс-игроков — Владислав Лукин и Михаил Воробьев, выступающий сейчас за СКА.