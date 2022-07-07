Адвокат: «У органов следствия были сомнения, направлять ли дело хоккеиста Лукина в суд»

Адвокат Лукина рассказал, что привело к передаче дела хоккеиста в суд

Сергей Кожевников, адвокат подозреваемого в даче взятки в крупном размере нападающего «Адмирала» Владислава Лукина, рассказал, что привело к передаче дела его клиента в суд.

«Подчеркну, данная категория дел довольно непростая, — приводит слова Кожевникова RT. — Даже у органов предварительного следствия были определенные сомнения, направлять дело (в суд) или нет. В итоге государственное обвинение решило, что суд разберется и даст объективную оценку тем или иным действиям».

Адвокат отметил, что дата заседания по делу нападающего пока неизвестна.

«Есть определенная процедура, в соответствии с которой нас оповещают о назначении судебного заседания. Пока мы такого документа не получали. Судя по информации сайта, дело поступило в суд 1 июля», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на нынешнего и двух бывших игроков «Салавата Юлаева» завели уголовные дела за покупку военных билетов.