Путин считает, что между мировыми хоккейными лигами должна быть конкуренция

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимой конкуренцию между хоккейными лигами Северной Америки, Европы и России.

Путин заявил об этом после речи президента КХЛ Алексея Морозова на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«Очень бы хотелось, чтобы была конкуренция между североамериканским хоккеем, европейским хоккеем, пускай будет, российским хоккеем. Действительно, стало интереснее, чем до того, как была создана КХЛ», — приводит ТАСС слова Путина.

Также президент РФ отметил, что в свое время инициировал создание КХЛ, поэтому «заинтересован в том, чтобы все получилось».