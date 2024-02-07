Плющев: «Толчок Холодилина в спину Толчинского был очень мощным. Это две минуты штрафа как минимум»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал момент из матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (9:5), в котором форвард армейцев Сергей Толчинский получил травму.

После силового приема форварда «Авангарда» Никиты Холодилина в конце второго периода игрок СКА не смог самостоятельно покинуть лед, его увели в раздевалку.

«То, что арбитры не удалили [Холодилина], у меня удивления не было. В этом сезоне много ляпов со стороны арбитров. На мой взгляд, это чистый толчок в спину или толчок на борт. Причем очень сильный, мощный, который привел к травме. На мой взгляд, это две минуты штрафа как минимум. Я несколько раз посмотрел повтор этого момента. Холодилин въезжал в спину Толчинского. Ни в плечо, ни в бок. Просто был удар в спину, приведший к травме», — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками после 60 матчей. «Авангард» занимает второе место на «Востоке» (84 очка за 59 игр).