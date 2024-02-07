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Сегодня, 15:52

Плющев: «Толчок Холодилина в спину Толчинского был очень мощным. Это две минуты штрафа как минимум»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал момент из матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (9:5), в котором форвард армейцев Сергей Толчинский получил травму.

После силового приема форварда «Авангарда» Никиты Холодилина в конце второго периода игрок СКА не смог самостоятельно покинуть лед, его увели в раздевалку.

«То, что арбитры не удалили [Холодилина], у меня удивления не было. В этом сезоне много ляпов со стороны арбитров. На мой взгляд, это чистый толчок в спину или толчок на борт. Причем очень сильный, мощный, который привел к травме. На мой взгляд, это две минуты штрафа как минимум. Я несколько раз посмотрел повтор этого момента. Холодилин въезжал в спину Толчинского. Ни в плечо, ни в бок. Просто был удар в спину, приведший к травме», — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками после 60 матчей. «Авангард» занимает второе место на «Востоке» (84 очка за 59 игр).

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
Владимир Плющев
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Никишин стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим 50+ очков в двух регулярных чемпионатах
Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 59 40 19 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Автомобилист 62 33 29 73
5 Ак Барс 59 35 24 72
6 Трактор 60 33 27 72
7 Лада 61 29 32 71
8 Нефтехимик 60 25 35 61
9 Амур 60 24 36 60
10 Сибирь 60 24 36 57
11 Адмирал 60 18 42 47
12 Барыс 59 19 40 45
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 40 20 83
2 Локомотив 59 39 20 82
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 59 31 28 69
7 ЦСКА 60 30 30 66
8 Динамо Мн 60 27 33 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 60 20 40 47
11 Витязь 60 18 42 43
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