Никишин стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим 50+ очков в двух регулярных чемпионатах

Защитник СКА Александр Никишин стал вторым игроком своего амплуа в истории КХЛ, который смог набрать 50 и более очков за сезон в регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний хоккеист отдал две голевые передачи в матче против «Авангарда» (5:9) 6 февраля. Теперь на счету защитника 51 (15+36) очко в текущем сезоне.

Первым защитником, дважды набравшим 50+ очков за регулярный чемпионат КХЛ, был Кевин Даллмэн, который также играл за СКА.