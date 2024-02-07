«Чемпионат»: «Авангард» призвал СКА дать опровержение слов Ротенберга о Кравце

«Авангард» обратился в СКА с призывом дать опровержение слов главного тренера армейцев Романа Ротенберга, утверждает «Чемпионат».

6 февраля «Авангард» дома обыграл СКА (9:5) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. На пресс-конференции после игры Ротенберг неоднократно обвинил главного тренера омичей Михаила Кравца в том, что тот дал установку своим игрокам намеренно причинять вред здоровью хоккеистов СКА.

По информации источника, «Авангард» отправил официальное письмо на имя генерального директора СКА Дмитрия Константинова. Если СКА не даст опровержение слов Ротенберга, то клуб может обратиться для оценки ситуации в КХЛ или другим образом защищаться в правовом поле.

Нападающий СКА Сергей Толчинский получил повреждение в концовке второго периода после силового приема в исполнении форварда «Авангарда» Никиты Холодилина. 29-летний россиянин не смог самостоятельно покинуть лед, его увели в раздевалку.