Плющев считает, что цена ошибки в матче ЦСКА — «Металлург» слишком велика

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

«Думаю, что игры будут тяжелые. и шестой матч не исключение, потому что для обеих команд он является решающим. Если ЦСКА проигрывает, то серия заканчивается. А если «Магнитка» проигрывает, то она продолжает борьбу в седьмом матче. Считайте, это кубковая игра — здесь ждать много голов не приходится, но то, что будет много борьбы, как в предыдущем матче, много эмоций — это точно. Слишком велика цена этого результата и любой ошибки в этом матче. Думаю. много внимания будут уделять обороне», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

После пяти матчей счет в финальной серии 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет сегодня, 28 апреля, в Москве.