Каменский считает, что у ЦСКА нет права на ошибку в матче с «Металлургом»

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от шестого матча в финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

«Хочется видеть зрелищный хоккей, много голов. Хочу, чтобы был хоккей, который нравится зрителям. Победит сильнейший. Кто меньше ошибется, тот и выиграет. Команды равные, поэтому игра психологии будет очень важна. У ЦСКА нет права на ошибки, поэтому будут наверняка играть строго. А «Магнитка» постарается сыграть так, чтобы закончить эту серию досрочно», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

После пяти матчей счет в финальной серии 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет сегодня, 28 апреля, в Москве.