Плющев о серии «Локомотив» — «Авангард»: «Сложно предсказать, кто победит в этой схватке»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».

«Команды играют немного в разный хоккей. «Авангард» старается играть в атаку, а «Локомотив» строго играет в обороне. Поэтому я думаю, что счастье всегда нужно искать у чужих ворот. Я бы предпочел увидеть яркий хоккей, но не факт, что он будет. Пара безусловно очень интересная, но сложно сказать, кто победит в этой схватке. Все будет зависеть от множества факторов», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Александру Абустину.

Первый матч в серии между «Авангардом» и «Локомотивом» пройдет 16 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» (4-1), а «Локомотив» одержал победу над ЦСКА (4-1).

Александр Абустин