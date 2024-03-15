Жамнов рассказал, сыграет ли Ковальчук в серии против «Металлурга»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о нападающем красно-белых Илье Ковальчуке перед серией второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга».

Первый матч серии пройдет в Магнитогорске 17 марта.

«Он готов на 100%. Посмотрим, будет ли он играть уже в первой игре. Прямо сейчас я все секреты раскрывать не хочу, там же тоже все читают и готовятся», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

40-летний форвард сыграл в одном матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (4-1). Всего он пропустил 7 из последних 8 матчей красно-белых в КХЛ.

Ковальчук в декабре прошлого года вернулся в хоккей и подписал контракт с красно-белыми. В регулярном чемпионате он провел 20 матчей, набрав 8 (4+4) очков.