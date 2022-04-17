Петр Воробьев рассказал, за счет «Металлург» смог пройти в финал Кубка Гагарина

Отец главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьева Петр в интервью Betonmobile.ru прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина, где она встретится с ЦСКА.

«Я согласен с тем, что серия с «Трактором» сложилась для «Металлурга» гораздо легче, чем предыдущая — против «Авангарда». Причин тому несколько. Во-первых, омичи были все-таки посильнее челябинцев. Но самое главное — сама «Магнитка» перестроилась. На этот раз она гораздо четче действовала в обороне», — рассказал Воробьев.

Он также отметил, что в матчах с ЦСКА важна будет работа вратарей и концентрация всех хоккеистов команды.

Финальная серия стартует 18 апреля. Для «Металлурга» этот финал будет четвертым. Ранее они добирались до решающей серии плей-офф в 2014, 2016 и 2017 годах, проиграв только в последнем походе за трофеем.