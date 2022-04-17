«Спартак» продлил контракт с нападающим Злодеевым

«Спартак» объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Злодеевым.

Двустороннее соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на 2 года.

Злодеев перешел в «Спартак» в 2021 году. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 2 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями. Также у него 36 (17+19) очков в 36 играх за молодежную команду «Спартака» в МХЛ.