Гусев останется в СКА, если не уедет в НХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев в следующем году продолжит выступать за клуб из Санкт-Петербурга, но сначала рассмотрит все варианты в НХЛ.

Если форвард не сможет вернуться за океан, то подпишет контракт с командой из Санкт-Петербурга.

29-летний Гусев подписал контракт со СКА по ходу сезона. В регулярном чемпионате он набрал 35 (10+25) очков в 31 матче. А плей-офф на его счету 16 (7+9) очков в 16 встречах.

В НХЛ россиянин играл за «Нью-Джерси» и «Флориду». Также он был на просмотре в «Торонто».