Александр Медведев: «Для реформ в КХЛ нужно решить проблемы с затратами на логистику»

Первый президент КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев высказался о возможных реформах в лиге.

18 июня Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала предложение по реструктуризации КХЛ.

«При внимательном рассмотрении проекта обнаружил его интересным. Но остается много вопросов по экономической стороне дела для дивизиона Якушева, поскольку там расстояния перелетов гораздо длиннее. И начинать новую схему с экономическими и финансовыми потерями для команд из этого дивизиона было бы неправильным. Этот финансовый разрыв легко посчитать с точки зрения затрат на путешествия, и если его ликвидировать, то это откроет дорогу к дальнейшим предложениям и рассуждениям», — приводит слова Медведева ТАСС.

ФХР предлагает разделить команды на две конференции. В первой сыграют 12 команд, занявших первые 12 мест по итогам сезона 2021/22, во второй конференции сыграют 10 команд оставшихся. Предлагаемое название конференций — Конференция «Юрзинова» и Конференция «Якушева».

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нельзя. Также он заявил, что такое разделение команд нарушит спортивный принцип.

Новый чемпионат КХЛ должен стартовать в начале сентября. В нем примут участие 22 команды. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.