Нападающий О'Делл близок к возвращению в московское «Динамо»

Нападающий Эрик О'Делл близок к возвращению в московское «Динамо». Об этом в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил агент игрока Глеб Чистяков.

В прошлом сезоне канадец уже выступал за московский клуб, но покинул его по ходу плей-офф. В 47 играх регулярного чемпионата КХЛ в составе «Динамо» он набрал 32 (13+19) очка.

Также в КХЛ 32-летний форвард выступал за такие команды, как «Сочи», «Металлург» и «Сибирь».