Защитник ЦСКА Сергеев рассказал о своем отношении к появлению в СМИ информации о зарплатах хоккеистов в КХЛ

Защитник ЦСКА Артем Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к тому, что в СМИ появляется информация о зарплатах игроков КХЛ.

— Как потолок зарплат сказался на лиге?

— Очевидно, что уровень лиги подравнялся — плей-офф был интереснее, чем до введения жесткого потолка. Для нашей команды потолок хорош тем, что у нас не так много народу сейчас, все находятся в игровом тонусе. Возьмите даже серию «Динамо» и «Северстали»: бюджеты отличались в два раза, но было семь матчей.

— Как относитесь к тому, чтобы открывать зарплаты?

— Я считаю, что это нормально, если честно. Вы же там выкладываете в колонку самых высокооплачиваемых игроков в лиге. То, что потолок — 900 миллионов рублей, это же открытая информация. Топовые клубы используют эти 900 миллионов, и уже очевидно, что условно 10 человек из команды получают хорошие деньги.

В сезоне-2021/22 Сергеев набрал 12 (2+10) очков в 46 матчах за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у защитника 3 результативных передачи в 22 играх за армейцев.