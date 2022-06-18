ФХР опубликовала предложение по реструктуризации КХЛ
Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте опубликовала предложение по реструктуризации чемпионата КХЛ.
«Одной из важнейших задач Федерации хоккея России – развитие и популяризация хоккея в нашей стране. В связи с этим, а также с учетом рекомендаций тренерского совета, прошедшего 16 мая 2022 года, ФХР разработала предложения по проведению следующего сезона КХЛ для обсуждения и направила их в лигу.
Вчера в средствах массовой информации появилась информация о предложении ФХР. При этом особый акцент был сделан на деление лиги на «сильные» и «слабые» команды. Такая подача не соответствует действительности. Предложение Федерации направлено на повышение уровня чемпионата, усиление конкуренции. При этом все команды получают шанс бороться за главный приз – Кубок Гагарина», – говорится в сообщении.
ФХР предлагает разделить команды на две конференции. В первой сыграют 12 команд, занявших первые 12 мест по итогам сезона 2021/22: ЦСКА, «Металлург», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Локомотив» и «Динамо» Мн. Во второй конференции сыграют 10 команд: «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь». Предлагаемое название конференций – Конференция «Юрзинова» и Конференция «Якушева».
«Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 70 матчей, – говорится в сообщении ФХР. – Каждая команда первой конференции проведет по 44 матча (22 – на своем поле и 22 – на поле соперника). Каждая команда второй конференции проведет по 36 матчей (18 – на своем поле и 18 – на поле соперника). Важно отметить, что конференции не будут обособлены друг от друга: команды двух конференций проведут по одному матчу на своем поле и поле соперника. Далее команды первой и второй конференций проведут дополнительные матчи в рамках своих конференций – по установленному порядку и решению лиги».
Существуют два варианта проведения плей-офф:
В первом по итогам регулярного чемпионата команды, занявшие с 1-го по 10-е места в первой конференции и с 1-го по 4-е во второй, получат право участия в розыгрыше Кубка Гагарина. Команда, занявшая 11-е место в первой конференции, проведет одну стыковую игру с командой, занявшей 5-е место во второй. А команда, занявшая 12-е место в первой – одну игру с занявшей 6-е место во второй. По итогам этих игр определяется еще два участника плей-офф.
При втором варианте в плей-офф попадут команды, занявшие с 1-го по 8-е места в первой и с 1-го по 4-е во второй конференции, а занявшие с 9-го по 12-е места в первой будут играть с занявшими с 5-го по 8-е места во второй. По итогам стыковых игр определятся еще четыре участника Кубка Гагарина. Таким образом шанс на попадание в плей-офф после окончания регулярного чемпионата получат 20 из 22 команд.
Новый чемпионат КХЛ должен стартовать в начале сентября. В нем примут участие 22 команды. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4