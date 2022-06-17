ФХР предложила КХЛ разделить лигу на «сильных» и «слабых»

Президент Континентальной хоккейной лига (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) пока не могут согласовать структуру следующего чемпионата России.

«КХЛ направила в ФХР на согласование структуру календаря на сезон 2022/2023 в мае. Каждая команда в регулярном чемпионате должна провести 68 матчей, всего игровых дней 166 с одной паузой в декабре под Кубок «Первого канала». Проведение комфортного плей-офф для команд, то есть с играми через день, в период с 1 марта по 29 апреля», — приводит слова Морозова РБК.

Президент КХЛ заявил, что ФХР предложила разделить лигу на «сильных» и «слабых».

«Ответ от ФХР был получен в июне, где предлагается деление команд по спортивному рейтингу на две группы с разным количеством команд на «сильных» и «слабых» с количеством 70 игр в регулярном чемпионате. Мы считаем, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нельзя. Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип. Отказ от учета географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелеты», — отметил Морозов.

По информации «СЭ», предлагается разделить клубы на два дивизиона, но не по географическому, а по спортивно-финансовому принципу — высший и низший. В первом будет 12 команд — предполагается, что туда войдут топ-клубы. Во второй 16 — к 10 представителям КХЛ могут добавиться еще шесть клубов из ВХЛ.

Новый чемпионат КХЛ должен стартовать в начале сентября. В нем примут участие 22 команды.