Щитов: «Если хоккеисты «Северстали» победят ЦСКА, это будет один из лучших моментов в их карьерах»

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил игру «Северстали» в серии против ЦСКА.

«Я всегда говорил, что Разин — хороший тренер. Он сам был прекрасным хоккеистом. У него молодая команда, которая показывает интересную игру и в третий раз подряд выходит в плей-офф. Сейчас против ЦСКА 3-3 в серии, и это о многом говорит, — говорит Щитов. ЦСКА должен максимально собраться в седьмом матче. За плечами этих хоккеистов решающие матчи Кубка Гагарина и Олимпийских игр. «Северстали» не хватает опыта, а соперник — очень мощная команда. Думаю, что ЦСКА выиграет, но я очень хочу ошибиться. Если победит «Северсталь», будет очень круто. За счет чего «Северсталь» может победить? Главное для этой команды — не отходить от своей игры, выходить на матч без боязни и с уверенностью в своих силах. Как говорит Игорь Ларионов, игрокам надо понимать, что ради таких моментов они и живут. Если хоккеисты «Северстали» победят ЦСКА, это будет один из лучших моментов в их карьерах», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Победитель серии ЦСКА — «Северсталь» (счет в серии — 3-3) встретится с «Торпедо» во втором раунде плей-офф.