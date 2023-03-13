Щитов: «Если хоккеисты «Северстали» победят ЦСКА, это будет один из лучших моментов в их карьерах»
Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил игру «Северстали» в серии против ЦСКА.
«Я всегда говорил, что Разин — хороший тренер. Он сам был прекрасным хоккеистом. У него молодая команда, которая показывает интересную игру и в третий раз подряд выходит в плей-офф. Сейчас против ЦСКА 3-3 в серии, и это о многом говорит, — говорит Щитов. ЦСКА должен максимально собраться в седьмом матче. За плечами этих хоккеистов решающие матчи Кубка Гагарина и Олимпийских игр. «Северстали» не хватает опыта, а соперник — очень мощная команда. Думаю, что ЦСКА выиграет, но я очень хочу ошибиться. Если победит «Северсталь», будет очень круто. За счет чего «Северсталь» может победить? Главное для этой команды — не отходить от своей игры, выходить на матч без боязни и с уверенностью в своих силах. Как говорит Игорь Ларионов, игрокам надо понимать, что ради таких моментов они и живут. Если хоккеисты «Северстали» победят ЦСКА, это будет один из лучших моментов в их карьерах», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
Победитель серии ЦСКА — «Северсталь» (счет в серии — 3-3) встретится с «Торпедо» во втором раунде плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -