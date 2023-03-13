Зюзин может получить должность в «Салавате Юлаеве»

Как стало известно «СЭ», Андрей Зюзин может получить должность в «Салавате Юлаеве». Возможно, он будет отвечать за селекцию команды. Сейчас Зюзин входит в тренерский штаб «Сочи».