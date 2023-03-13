Есть ли у «Торпедо» шансы на Кубок Гагарина? Хоккейный live — в 16.30

Журналисты «СЭ» Артур Хайруллин, Иван Богун и Михаил Скрыль обсудят первый раунд Кубка Гагарина — в 16.30 в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Ларионов прошел «Динамо»;

— кто виноват в провале «Салавата»;

— ЦСКА в шаге от вылета;

— чего не хватило «Сибири» в серии с «Авангардом»;

— этот первый раунд — самый крутой в истории?