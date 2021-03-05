Никита Черепанов: «В какой-то момент понял, что меня будут бить»

Защитник «Локомотива» Никита Черепанов рассказал, как он отреагировал на драки во время матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Йокерита» (5:0).

«Наблюдал за шайбой, в какой-то момент понял, что меня будут бить, от безысходности принимал бой, — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ 5 марта. — Ожидали от «Йокерита» такой игры в конце матча, это плей-офф и все пытаются выиграть любыми способами».

«Локомотив» ведет в серии 2-0. Третья игра состоится 7 марта.