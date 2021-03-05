Скабелка прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Йокеритом»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлениями после матча с «Йокеритом» (5:0) в матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хороший матч, накал неплохой, непросто играть с «Йокеритом», но ребята после первого матча вошли в серию, раскрепостились, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ 5 марта. — Сегодня было намного больше шансов в атаке, надежно сыграли в обороне. Драки? Не такое редкое явление в плей-офф, когда команда проигрывает. Мы приняли их месседж».

«Локомотив» ведет в серии 2-0. Третья игра состоится 7 марта.