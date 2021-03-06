Квартальнов ждет нелегких матчей для «Ак Барса» в Нижнем Новгороде

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов 5 марта в интервью официальному сайту НХЛ прокомментировал победу над «Торпедо» (4:1) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Хорошее начало игры предопределило результат. Изменения в составе после первого матча были вынужденными. Если бы Рейдеборн сегодня смог играть, то была бы одна замена. Хотели сыграть в тех же сочетаниях. Хенкелю дали немного отдохнуть. Мы играем против хорошей «кусачей» команды и готовы к любому развитию событий. Сейчас будет играть в Нижнем Новгороде, у «Торпедо» хорошие болельщики и будет непросто», — заявил Квартальнов.

«Ак Барс» повел в серии 2-0, обыграв соперника в первом матче в овертайме со счетом 2:1.

Следующую игру соперники проведут в воскресенье, 7 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 (мск).