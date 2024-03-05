Нападающий «Северстали» Аймурзин — о 3:7 от «Спартака»: «Никто не опускает нос и руки»

Форвард «Северстали» Даниил Аймурзин прокомментировал «СЭ» поражение своей команды от «Спартака» (3:7) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— «Спартак» в первом периоде сыграл очень мощно, включив высокие скорости. Вы не были готовы к такому?

— Надо было реализовывать свои моменты, но счет в серии пока что 1-2. Играем дальше.

— Как настроение внутри команды?

— Никто не опускает нос и руки. Мы будем выходить и показывать свою игру. Серия — до четырех побед. Будем бороться. Что касается моей шайбы, то мне всегда приятно забивать, но счет был уже крупный. Могли зацепиться за игру, но ничего страшного не произошло. Готовимся к следующей игре.

Следующий матч серии «Спартак» — «Северсталь» пройдет в Череповце 6 марта и начнется в 19.30 (мск).

(Евгений Туркулец)