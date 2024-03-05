Генеральный директор «Нефтехимика» Ларионов назвал фаворитов Кубка Гагарина
Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал, кого считает фаворитами розыгрыша Кубка Гагарина.
«Чтобы никого не обидеть, назову несколько команд, которые своей игрой мне импонируют: «Металлург», СКА, «Авангард», «Торпедо» и московское «Динамо». Я надеюсь, что ЦСКА, пройдя через тяжелый, тернистый путь, своей игрой докажет, что они — классная, профессиональная, сильная команда, которая может позволить себе расслабиться по ходу чемпионата и выдать свои лучшие матчи в плей-офф», — приводит Metaratings слова Ларионова.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА, который выигрывал трофей в двух предыдущих сезонах.
Источник: Metaratings
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|1 - 1
|
СКА - Торпедо
|1 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
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8.03
9.03
|5.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|5.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|5.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -
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