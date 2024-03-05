Нападающий «Спартака» Цыплаков: «Северсталь» играла в хоккей, который нам уже понятен»
Форвард «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал «СЭ» победу своей команды над «Северсталью» (7:3) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
— Хочу сразу сказать, что «Северсталь» играла в свой хоккей, который нам уже понятен, — сказал Цыплаков. — Мы со своей стороны выполнили все тренерские установки, кое-что поменяли в своей игре, и это принесло такой результат. В отличии от второй игры серии, мы реализовали все те моменты, которые не удалось реализовать тогда. Подчеркну, что у нас на льду была команда.
— Первый период сильно напомнил сценарий первой игры в Москве.
— Мы знали, что «Северсталь» очень хорошо начинает дома. В начале регулярки мы играли здесь же и пропустили два быстрых гола, в прошлом матче серии тоже пропустили сразу же. Все это мы держали в уме, готовились ловить соперника на ошибках и держать темп.
— Вы стали автором второй шайбы в ворота «Северстали». Насколько технически сложно было забить такой гол?
— Главное в таких моментах — это попасть. Сегодня это получилось. Миша Мальцев очень хорошо меня нашел на дальней штанге, мне осталось просто не промахнуться. Хороший момент и отличный рабочий гол.
«Спартак» ведет в серии против «Северстали» со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Череповце 6 марта и начнется в 19.30 (мск).
(Евгений Туркулец)
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