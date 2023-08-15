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Сегодня, 19:15

Мартынов: «Авангарду» прививают агрессивный хоккей»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов рассказал о том, в какой хоккей будет играть омская команда.

— Прошлогодний «Авангард» умел и любил играть позиционно. Новая команда будет более вертикальной?

— Думаю, под такой стиль и подбирали игроков. Все видят, что нам стараются прививать агрессивный хоккей. У «Авангарда» действительно очень много скоростных ребят. Но я бы не сказал, что у нас одни бегущие игроки и нет креатива в команде. Уже сейчас видно, что мы хорошо играем в зоне атаки и разыгрываем приличные комбинации. Самое главное — реализации и игра в зоне обороны.

Да, для меня в плане тактики есть много похожих моментов. Но есть и много новых деталей: построение в средней зоне и так далее. Не скажу, что мне нужно много времени, чтобы перестроиться. Но необходим определенный период, чтобы в голове все это дошло до автоматизма.

— Вас задевают слова о том, что «Авангард» стал более прямолинейным? Многие считают, что без усиления эта команда будет бороться только за попадание в плей-офф.

— Скажу так: время покажет. Оно все расставит на свои места. Если кто-то не уверен в нас, то это их мнение. Мы просто настраиваемся на победу в каждой игре. А кто нас хоронит?

— Журналисты, комментаторы, сторонние болельщики. Общее мнение — этому «Авангарду» будет тяжело.

— Повторюсь, время все покажет. У нас хороший сплоченный коллектив. Убежден, что победы добываются именно коллективом. Когда играешь друг за друга, когда ложишься под шайбу, когда выполняешь тренерскую установку, когда ставишь свое плечо к плечу партнера, то все получается.

Полностью интервь Игоря Мартынова можете прочитать на сайте «СЭ».

КХЛ
ХК Авангард
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