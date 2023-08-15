Мартынов: «В Белоруссии выбрали правильный вектор развития молодых игроков»
Нападающий «Авангарда» и сборной Белоруссии Игорь Мартынов рассказал о прогрессе белорусского хоккея.
— Есть ощущение, что белорусский хоккей на подъеме? Если в девяностых и нулевых больше смотрели в сторону Казахстана, то теперь голова российских клубов развернута в сторону Белоруссии.
— Считаю, что в Белоруссии выбрали правильный вектор развития молодых игроков. Федерация хоккея очень много работает и создает правильные проекты. Достаточно посмотреть, что на последнем драфте НХЛ было выбрано сразу пять белорусов. Думаю, сейчас можно сказать, что наш хоккей прогрессирует. То, что столько людей играет в топ-клубах КХЛ, — это тоже важный показатель.
ФХБ — молодцы, что уделяют время развитию молодежи. Опять же, можно привести в пример институт сборной. Да, сейчас нет международных турниров. Но ребята играют со сборной России и получают хороший опыт.
— Пример Шаранговича вдохновляет?
— Конечно! Парень был выбран в нижних раундах, но играет в НХЛ. Сейчас он перешел в другую команду, где его видят в топ-6. Только показывай, доказывай и играй. Вот тебе шанс.
— Кто должен заходить в НХЛ следующим из белорусов?
— Не знаю, много кто. Хочется, чтобы все добрались до НХЛ. Думаю, Леша Протас проведет следующий сезон полноценно в «Вашингтоне». По крайней мере, я надеюсь на это.
Полностью интервью Игоря Мартынова можете прочитать на сайте «СЭ».
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