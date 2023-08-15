Нападающий Мартынов рассказал о переходе в «Авангарде»

Новичок «Авангарда» нападающий Игорь Мартынов рассказал о том, как отреагировал на предложение омской команды.

— Как отреагировали на оффершит от «Авангарда»?

— Я очень ждал этого. Шел к этому и прогрессировал в Минске не один год. В итоге меня заметили. Очень рад оказаться в такой команде. «Авангард» каждый год ставит высокие задачи. Буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина в Омске. Для всех спортсменов важно выиграть какой-то титул. На данный момент моя цель — это чемпионство.

— То, что за вас заплатили серьезные деньги, как-то давит?

— Буду делать все, что от меня зависит. Я нападающий, и я очень хочу помогать команде результативно. Как бы то ни было, нападающий всегда ценится голами.

В сезоне-2022/23 24-летний хоккеист провел 61 матч за минское «Динамо» и набрал 15 (9+6) очков. Мартынов выступал за команду последние четыре сезона.

Полностью интервью Игоря Мартынова можете прочитать на сайте «СЭ».