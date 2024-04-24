Набоков поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина
Голкипер «Металлурга» Илья Набоков рассказал «СЭ» о своих эмоциях после победы команды в Кубке Гагарина.
— Куда повезешь кубок?
— Пока не знаю, куда повезу. Хочу насладиться моментом, а дальше будет видно.
— Из чего сложился твой невероятный сезон?
— Конечно же, спасибо моим родителям, близким и родным. Они много поддерживали меня. Спасибо большое тренерам и руководству клуба, что дали возможность себя проявить.
— «Локомотив» тебе забивал только, когда ты был без клюшки.
— Конечно, команда здорово играла в обороне. Помогали мне, ловили на себя шайбы. Из-за этого нам мало забили в этой серии.
— Можно ли назвать сезон сказкой?
— Конечно, можно. Это что-то нереальное. Но сейчас понимаю, что все реально и возможно.
— Ты по ходу сезона выиграл конкуренцию. Как весь этот год для тебя складывался? Начинал то с позиции второго-третьего вратаря, а сейчас — лучший игрок плей-офф.
— Честно, не думал об этом, просто старался выходить на лед. На каждую тренировку и работать над собой. И все пришло.
— Тебя не ломали замены по ходу игр, после одной пропущенной шайбы. Как ты это переживал?
— Я понимал, что это только для того, чтобы взбодрить команду и помочь ей, чтобы она взбодрилась. Поэтому особо не расстраивался.
— Кубок тяжелый?
— Да. Но легче его поднять, чем добраться.
— 4-0 в финале никто не ждал.
— Мы сами не ждали. Просто верили в друг друга.
— Что для тебя значит звание лучшего игрока плей-офф?
— Очень круто, очень счастлив. Отмечу родителей и всех парней из команды, которые мне помогали. Каждый в нашей команде MVP.
— Какие у тебя мысли о будущем?
— Пока их нет. Хочу насладиться моментом и дальше будет видно, — сказал Набоков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2