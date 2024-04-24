«Уйди с ворот, дырка». Нелегкий путь вратаря, ставшего самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024

Илья Набоков — рекордсмен КХЛ.

Два года назад Илье Набокову было очень непросто. Его «Стальные лисы», заняв первое место в Восточной конференции МХЛ, во втором раунде проиграли «Омским ястребам». Неудачно сыграл в плей-офф МХЛ Набоков и в прошлом сезоне. «Иногда с фейковых страниц пишут: «Уйди с ворот, дырка», — признавался вратарь. А его прогресс в течение всего сезона был для клуба важнее отдельных неудач.

Приход на пост главного тренера «Магнитки» Андрея Разина совпал с осознанной ставкой клуба на своих воспитанников во вратарской линии. И Набоков, который до нынешнего сезона сыграл на взрослом уровне четыре с половиной минуты, переиграл опытного Артема Загидулина. И вселил такую уверенность в Разина и менеджмент, что контракт Загидулина перед дедлайном расторгли.

Набоков перешел в школу «Магнитки» в 11 лет из челябинского «Мечела» и всегда считался талантливым вратарем. Но далеко не всем способным игрокам, а особенно тем, кто занимает место в воротах, удается быстро проявить себя. Набоков же просто вгрызся в свой шанс и не отдал его никому.

Его оппонент по финалу Даниил Исаев намного опытнее, несмотря на разницу всего в три года. Исаева несколько лет подводили к статусу вратаря номер один в «Локомотиве», и он уже второй сезон провел в роли безоговорочного основного. Но в финале нервы не выдержали именно у Исаева. Набоков же пропустил всего трижды за четыре матча.

Голкипер «Магнитки» стал самым молодым MVP в истории Кубка Гагарина (21 год и 32 дня). Символично, что он побил рекорд Ильи Сорокина, который дорос до такого приза в 23 года. Но заблистал Сорокин в КХЛ примерно в том же возрасте, что и сейчас Набоков. Стоит ли ждать такой же карьеры у главного героя нынешнего плей-офф? Хотелось бы в это верить — уж больно яркое у нее начало.