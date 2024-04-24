«Уйди с ворот, дырка». Нелегкий путь вратаря, ставшего самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024
Два года назад Илье Набокову было очень непросто. Его «Стальные лисы», заняв первое место в Восточной конференции МХЛ, во втором раунде проиграли «Омским ястребам». Неудачно сыграл в плей-офф МХЛ Набоков и в прошлом сезоне. «Иногда с фейковых страниц пишут: «Уйди с ворот, дырка», — признавался вратарь. А его прогресс в течение всего сезона был для клуба важнее отдельных неудач.
Приход на пост главного тренера «Магнитки» Андрея Разина совпал с осознанной ставкой клуба на своих воспитанников во вратарской линии. И Набоков, который до нынешнего сезона сыграл на взрослом уровне четыре с половиной минуты, переиграл опытного Артема Загидулина. И вселил такую уверенность в Разина и менеджмент, что контракт Загидулина перед дедлайном расторгли.
Набоков перешел в школу «Магнитки» в 11 лет из челябинского «Мечела» и всегда считался талантливым вратарем. Но далеко не всем способным игрокам, а особенно тем, кто занимает место в воротах, удается быстро проявить себя. Набоков же просто вгрызся в свой шанс и не отдал его никому.
Его оппонент по финалу Даниил Исаев намного опытнее, несмотря на разницу всего в три года. Исаева несколько лет подводили к статусу вратаря номер один в «Локомотиве», и он уже второй сезон провел в роли безоговорочного основного. Но в финале нервы не выдержали именно у Исаева. Набоков же пропустил всего трижды за четыре матча.
Голкипер «Магнитки» стал самым молодым MVP в истории Кубка Гагарина (21 год и 32 дня). Символично, что он побил рекорд Ильи Сорокина, который дорос до такого приза в 23 года. Но заблистал Сорокин в КХЛ примерно в том же возрасте, что и сейчас Набоков. Стоит ли ждать такой же карьеры у главного героя нынешнего плей-офф? Хотелось бы в это верить — уж больно яркое у нее начало.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2