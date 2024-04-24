Коробкин — о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: «Я в шоке. Пока понимания нет, прихожу в себя»
Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.
Магнитогорская команда 24 апреля одержала четвертую подряд победу в финальной серии с «Локомотивом» и выиграла плей-офф КХЛ.
— Опиши свое чувство сейчас. Это главное, к чему ты шел за свою карьеру?
— Я в шоке. Пока понимания нет. Прихожу в себя. Очень сильно рад. Со второго раза получилось.
— 4-0 в серии — какой-то космос. Из чего они сложились?
— Игры сложились из деталей. Везде было близко. «Локомотив» дал хороший бой. Но мы сильнее.
— Огромный фан-сектор в Ярославле. Чувствовали их поддержку?
— Конечно, было слышно их очень сильно, и они перекрикивали даже.
— «Локомотив» насколько сильный соперник? 4-0, но каждый матч был равный.
— Прекрасный соперник. Спасибо им за серию. Хорошая и боевая команда. Она это доказала. Но в этом году мы лучше.
— Сейчас все удивляются, как выросла «Магнитка» за этот год. Как этот путь проходил?
— Это долгий путь, многое поменялось. И в начале сезона, и по ходу сезона многое менялось. Сложился крутой коллектив, тренерский штаб. Он добавлялся, рос по ходу сезона и у нас все получилось.
— Можно ли сказать, что поставил зубы не только на победу над «Автомобилистом», но и на кубок Гагарина?
— Да. Так и есть.
— Так и не вставлял еще?
— Пока нет.
— Для тебя, как для магнитогорца, насколько важен этот трофей?
— Очень! Мы пишем историю для магнитогорского хоккея и молодому поколению хороший пример показываем. Много своих воспитанников, которые выиграли кубок. Пусть молодежь теперь растет на нас. Сергей Валерьевич Мозякин, Ярослав Хабаров, Андрей Владимирович передали опыт нам. Дай бог, чтобы и мы передали его дальше.
— Кажется, что это команда на вырост. Многие молодые играли проводят первый-второй сезон в лиге. И потом еще можете пошуметь.
— Да. Верю в это. У нас чемпионское окно только открылось и будет только продолжаться.
Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах. Команда из Челябинской области стала третьей в истории лиги, которая трижды выигрывала Кубок Гагарина, сравнявшись по этому показателю с «Ак Барсом» и ЦСКА.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2