Минспорта рассмотрит предложение ФХР о новом лимите на легионеров в КХЛ

Министерство спорта России рассмотрит предложение ФХР об изменении лимита на легионеров, выступающих в российских чемпионатах по хоккею.

«В Министерство спорта Российской Федерации поступило предложение Федерации хоккея России о внесении изменений в приказ Минспорта России от 20 апреля 2017 года №?368 (ред. от 02.12.2019) «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «хоккей».

Согласно предложению ФХР, общее количество легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч Чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шелкового пути, должно быть не более 3, в том числе одного вратаря, а в Первенстве Высшей хоккейной лиги — не более 3, в том числе ни одного вратаря.

При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств — участников ЕАЭС.

Министерство спорта РФ рассмотрит предложение Федерации хоккея России, проведет его анализ и консультации с экспертами, после чего примет решение по данному вопросу», — говорится в сообщении Минспорта.

Как ранее сообщал «СЭ», изменения могут вступить со следующего сезона КХЛ.

Как и ранее, хоккеисты из Казахстана и Белоруссии не будут считаться легионерами.

На данный момент в КХЛ каждая российская команда может заявить не более 5 легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.