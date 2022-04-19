Лимит на легионеров в КХЛ может быть снижен до 3 хоккеистов

По данным «СЭ», со следующего сезона в КХЛ могут произойти изменения в регламенте по поводу лимита на легионеров.

По нашей информации, планируется внесение изменений в приказ Минспорта, которое ограничивает число иностранцев в клубах лиги. Оно будет снижено с 5 до 3, включая 1 вратаря.

Как и ранее, хоккеисты из Казахстана и Белоруссии не будут считаться легионерами.

На данный момент в КХЛ каждая российская команда может заявить не более 5 легионеров на матч.