Серебряный призер Олимпиады-2018 Мэйсек продлил контракт с «Автомобилистом»

Форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

В прошлом сезоне хоккеист стал лучшим снайпером «Автомобилиста», забросив 24 шайбы (четвертый результат в регулярном чемпионате среди всех игроков КХЛ). Всего 27-летний немец с канадским происхождением провел 66 матчей, в которых набрал 47 (24+23) очков.

На Олимпиаде-2018 Мэйсек вместе со сборной Германии выиграл серебро, уступив в финале россиянам (3:4 ОТ).