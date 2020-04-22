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Серебряный призер Олимпиады-2018 Мэйсек продлил контракт с «Автомобилистом»

17:46
Брукс Мэйсек. Фото ХК «Автомобилист» Брукс Мэйсек. Фото ХК «Автомобилист».
Брукс Мэйсек. Фото ХК «Автомобилист»
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Форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

В прошлом сезоне хоккеист стал лучшим снайпером «Автомобилиста», забросив 24 шайбы (четвертый результат в регулярном чемпионате среди всех игроков КХЛ). Всего 27-летний немец с канадским происхождением провел 66 матчей, в которых набрал 47 (24+23) очков.

На Олимпиаде-2018 Мэйсек вместе со сборной Германии выиграл серебро, уступив в финале россиянам (3:4 ОТ).

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5869/

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