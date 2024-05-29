«Автомобилист» повторил оффершит «Нефтехимика» и продлил контракт с Кизимовым

Форвард «Автомобилиста» Семен Кизимов подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Екатеринбуржцы повторили оффершит «Нефтехимика», подписав соглашение с 24-летним россиянином на два года.

В минувшем сезоне Кизимов провел 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка. В 14 играх плей-офф на его счету 5 (3+2) очков. Форвард пропустил большую часть регулярного чемпионата из-за травмы.