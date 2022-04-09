«Металлург» поменял вратаря в третьем периоде матча против «Трактора» при счете 6:0

Тренерский штаб «Металлурга» принял решение поменять вратаря по ходу третьего периода четвертого матча серии финала Восточной конференции против «Трактора». Это случилось при счете 6:0 в пользу «Магнитки».

Вместо Василия Кошечкина на льду появился Иван Налимов.

При этом тренерский штаб «Трактора» не стал менять Романа Вилла, который уже пропустил шесть шайб в этой встрече.