«Спартак» будет проводить домашние матчи следующего сезона в «Мегаспорте»

Хоккеисты «Спартака» проведут домашние матчи следующего сезона на арене «Мегаспорт», с которым московский клуб подписал трехлетний контракт. Об этом сообщил спортивный директор красно-белых Роман Беляев.

«У нас трехлетний контракт с этой ареной, тренироваться же продолжим в «Лужниках», — цитирует Беляева ТАСС.

«Спартак» переехал в «Мегаспорт» перед нынешним сезоном. До этого с 2016 года команда играла на «ЦСКА Арене».