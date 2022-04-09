«Металлург» обыгрывает «Трактор» со счетом 3:0 после первого периода

«Металлург» обыгрывает «Трактор» со счетом 3:0 после первого периода в четвертом матче серии финала Восточной конференции КХЛ.

В составе «Магнитки» голами отметились нападающие Денис Зернов, Николай Голдобин и Брендан Лайпсик.

У «Трактора» нападающий Лукаш Седлак, вернувшийся в состав после травмы, уже заработал показатель полезности «минус 3».

Напомним, что пока «Магнитка» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1.