Четвертый матч серии «Трактор» — «Металлург» начнется в 15.00

В субботу, 9 апреля, «Трактор» на своем льду примет «Металлург» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

Счет в противостоянии 2-1 в пользу «Металлурга».

«Магнитка» одержала обе победы в минимальным счетом: 3:2 и 2:1, а вот «Трактору» удалось победить с разницей в две шайбы (6:4).

Самый результативный игрок «Металлурга» в нынешнем плей-офф: форвард Николай Голдобин — 14 (6+8) очков. У «Трактора» это нападающий Томаш Гика — 12 (5+7) баллов.

Следить за матчем «Трактор» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.