18 апреля в Магнитогорске «Металлург» проведет первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2022 с ЦСКА. Встреча пройдет на «Арене Металлург».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Металлург» — ЦСКА. Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 16.35 по московскому времени.

Ранее ЦСКА в полуфинале плей-офф КХЛ обыграл СКА (4-3 счет в серии), а «Металлург» оказался сильнее «Трактора» (4-1 счет в серии).

«Авангард» завоевал Кубок Гагарина-2021. В финале омичи обыграли ЦСКА (4-2 счет в серии).