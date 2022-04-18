«Сочи» продлил контракт с нападающим Кириллом Мельниченко

Нападающий Кирилл Мельниченко продлил контракт с «Сочи».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 20-летним игроком будет действовать до 30 апреля 2024 года и носит двусторонний характер.

В нынешнем сезоне форвард дебютировал в КХЛ и принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 5 (2+3) очков при среднем игровом времени 10 минут 4 секунды.

Также на счету Мельниченко 25 матчей в МХЛ за команду «Капитан», в которых он набрал 18 (7+11) очков.