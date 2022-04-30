Стал известен новый тренерский штаб «Торпедо»

Хабибулин, Васильев и Козырев будут помогать Ларионову в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время будет объявлено о назначении нового тренерского штаба «Торпедо».

Главным тренером нижегородцев станет Игорь Ларионов, его ассистентами будут Михаил Васильев, Андрей Козырев и Николай Хабибулин.

Сегодня было объявлено об уходе главного тренера «Торпедо» Дэвида Немировски, отработавшего в клубе четыре последних сезона.