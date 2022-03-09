«Металлург» победил «Барыс» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Металлург» дома обыграл «Барыс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Матч завершился со счетом 3:1.
Голами в составе магнитогорского клуба отметились Семен Кошелев, Анатолий Никонцев и Денис Зернов.
За казахстансий клуб шайбу забросил Кирилл Савицкий.
«Металлург» выиграл серию со счетом 4-1. Команда из Магнитогорска вышла в полуфинал Восточной конференции.
КХЛ
Кубок Гагарина
1/4 финала конференций. Восток
Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Кошелев — 2 (Хабаров), 16:03 — 1:0. Савицкий — 1 (Орехов, Алсинг), 40:55 — 1:1. Никонцев — 1 (Неколенко, Минулин), 47:31 — 2:1. Зернов — 4 (Карпов, Яковлев), 50:59 — 3:1.
Вратари: Кошечкин — Бояркин (56:23 — 57:51, 58:34).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 39 (14+9+16) — 35 (15+12+8).
Судьи: Раводин, Юдаков.
9 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 2977 зрителей.
Счет в серии: 4-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|3 : 1