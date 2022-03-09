Нападающий «Сибири» Шаров оштрафован за блокировку в матче против «Салават Юлаева»

Нападающий «Сибири» Шарова оштрафован по итогам матча против «Салават Юлаева»

Нападающий «Сибири» Александр Шарова оштрафован по итогам четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салават Юлаева» (6:3), сообщает официальный сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Александра Шарова по п. 1.1.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (блокировка), подвергнуть денежному штрафу» , — говорится в заявлении КХЛ.

После четырех встреч «Салават Юлаев» ведет в серии со счетом 3 — 1.

Следующая игра состоится 10 марта в Уфе.