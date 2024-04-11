«Металлург» и «Автомобилист» сыграют в пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина-2024 в четверг, 11 апреля. Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене-Металлург». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Металлург» — «Автомобилист» будут доступны в разделе «Матч-центр». «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бесплатная видеотрансляция матча пройдет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру плей-офф также покажут на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Счет в серии: 2-2 . 9 апреля в Екатеринбурге «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 5:3 в четвертой игре и сравнял счет в серии.

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