Юрзинов рассказал, что думает о поражении челябинцев от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер «Трактора» и «Локомотива» Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о выступлении челябинцев в плей-офф Кубка Гагарина-2024.

«Челябинск по составу ни чем не уступал «Локомотиву». «Трактор» отлично проявил себя в сезоне, очень крепкая команда. Не было такого, что на лидирующих ролях были одни иностранцы. Отмечу Шабанова, Котляревского, Дер-Аргучинцева, Юртайкина. Большое количество хороших ребят. Конечно, надо отметить и вратаря Фукале. «Трактору» не хватило психологической устойчивости в серии с «Локо». Понятно, что травмы случаются и выпадают лидеры», — сказал Юрзинов-младший Legalbet.