«Металлург» победил «Авангард» и стал чемпионом «Востока»

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«Металлург» дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Никита Гребенкин и Владислав Еременко. У гостей гол забил Николай Прохоркин.

«Магнитка» завершила регулярный чемпионат на первом месте в таблице Восточной конференции — 95 очков после 68 матчей. «Авангард» — второй в таблице «Востока» с 92 очками.

В первом раунде Кубка Гагарина «Металлург» встретится с «Амуром», «Авангард» сыграет с «Ладой».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Гребенкин — 19 (Козлов, Минулин), 0:48 — 1:0. Еременко — 3 (Гребенкин, Паливко), 29:41 — 2:0. Прохоркин — 18 (Юрчо, Жафяров), 41:51 — 2:1. Гераськин — 11 (бол., Еременко), 59:55 — 3:1.

Вратари: Подскребалин — Хомченко (58:19 — 59:08).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (9+15+12) — 27 (7+11+9).

Судьи: Оленин, Сергеев.

26 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.