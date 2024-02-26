«Металлург» победил «Авангард» и стал чемпионом «Востока»
«Металлург» дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Никита Гребенкин и Владислав Еременко. У гостей гол забил Николай Прохоркин.
«Магнитка» завершила регулярный чемпионат на первом месте в таблице Восточной конференции — 95 очков после 68 матчей. «Авангард» — второй в таблице «Востока» с 92 очками.
В первом раунде Кубка Гагарина «Металлург» встретится с «Амуром», «Авангард» сыграет с «Ладой».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Гребенкин — 19 (Козлов, Минулин), 0:48 — 1:0. Еременко — 3 (Гребенкин, Паливко), 29:41 — 2:0. Прохоркин — 18 (Юрчо, Жафяров), 41:51 — 2:1. Гераськин — 11 (бол., Еременко), 59:55 — 3:1.
Вратари: Подскребалин — Хомченко (58:19 — 59:08).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (9+15+12) — 27 (7+11+9).
Судьи: Оленин, Сергеев.
26 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Куньлунь РС
|67
|24
|43
|54
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 1
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 3
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|- : -
|26.02
|19:30
|
Торпедо – Лада
|- : -
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -